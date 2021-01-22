ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В ЮАР в результате падения медицинского вертолета погибли пять человек

Автор: Андрей Козловский

В Южно-Африканской Республике упал вертолет воздушной медицинской помощи Netcare 1. В результате инцидента погибли пятеро медиков.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Xinhua.

"Мы очень расстроены и выражаем глубочайшие соболезнования родственникам и близким наших коллег на борту воздушной медицинской помощи Netcare 1, которая транспортировала пилота и четырех медиков, когда потерпела крушение вблизи Бергвиля", - сказал исполнительный директор компании Netcare Крейг Гріндель.

Он также добавил, что вертолет должен был забрать пациентов в провинции Квазулу-Натал, но попал в аварию. Детали инцидента пока неизвестны, но свидетели говорят, что вертолет перед падением взорвался.

Напомним, в США в штате Нью-Йорк разбился вертолет Национальной гвардии UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб"). Погибли трое военнослужащих.

Также РБК-Украина писало, что в Альпах во французском департаменте Савоя разбился вертолет. Жертвами авиакатастрофы стали пять человек. Речь идет о вертолете французской воздушной навигационной службы. На его борту находились четверо сотрудников службы и двое спасателей.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины авиакатастрофа