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В ЮАР пропали два брата с украденными биткоинами на сумму 3,6 млрд долларов

Автор: Даша Харченко

Два брата, основавшие криптовалютную инвестиционную компанию Africrypt в ЮАР, исчезли. Вместе с ними пропали 69 тысяч биткоинов пользователей платформы на сумму 3,6 млрд долларов.

Об этом сообщил Bloomberg.

В апреле старший из братьев и глава компании Амир Каджи сообщил, что компанию взломали. Он попросил клиентов не обращаться к юристам и властям, заявив, что это замедлит процесс возврата утраченных средств.

Однако инвесторы обратились в юридическую фирму Hanekom Attorneys. По информации юристов, сотрудники компании потеряли доступ к программно-аппаратной платформе за неделю до предполагаемой атаки.

Hanekom Attorneys не удалось выяснить, где находятся братья. Юристы установили, что биткоины со счетов Africrypt в ЮАР вывели и провели через крупные майнинг-пулы, после чего криптовалюту стало невозможно отследить.

Братья Каджи запустили Africrypt в 2019 году.

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валютаЮАРбиткоин