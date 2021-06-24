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У ПАР зникли два брати з вкраденими біткоінами на суму 3,6 млрд доларів

Автор: Даша Харченко

Два брати, які заснували криптовалютну інвестиційну компанію Africrypt в ПАР, зникли. Разом з ними зникли 69 тисяч біткоінів користувачів платформи на суму 3,6 млрд доларів.

Про це повідомив Bloomberg.

У квітні старший з братів і глава компанії Амір Каджі повідомив, що компанію зламали. Він попросив клієнтів не звертатися до юристів і влади, заявивши, що це сповільнить процес повернення втрачених коштів.

Однак інвестори звернулися в юридичну фірму Hanekom Attorneys. За інформацією юристів, співробітники компанії втратили доступ до програмно-апаратної платформи за тиждень до передбачуваної атаки.

Hanekom Attorneys не вдалося з'ясувати, де знаходяться брати. Юристи встановили, що біткоіни з рахунків Africrypt в ПАР вивели і провели через великі Майнінг-пули, після чого криптовалюта стало неможливо відстежити.

Брати Каджі запустили Africrypt в 2019 році.

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