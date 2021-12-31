ЮАР преодолела пик заболеваемости "Омикроном": в стране ослабляют ограничения

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) озвучил оптимистическую заметку о победе над пандемией в 2022 году. Потому правительство Претории отменило комендантский час с полуночи до 4 часов утра.

"Все индикаторы предполагают, что страна, возможно, преодолела пик четвертой волны на национальном уровне", - говорится в заявлении специального заседания Кабинета министров.

Также власти отметили, что госпитализаций во время всплеска коронавируса стало меньше. Однако "Омикрон" считают более заразным.

По данным правительства, еженедельное снижение числа новых случаев заболевания снизилось на 29,7%. Количество госпитализаций снизилось в восьми из девяти провинций ЮАР.

Отмечают, что Южная Африка, где зарегистрировано около 3,5 миллиона случаев инфицирования и 91 тысяча смертей, была наиболее пострадавшей страной в Африке во время пандемии по обоим показателям, и именно там в прошлом месяце был впервые обнаружен вариант коронавируса "Омикрон".