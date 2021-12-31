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ЮАР преодолела пик заболеваемости "Омикроном": в стране ослабляют ограничения

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ЮАР, Пятница 31 декабря 2021 09:31
ЮАР преодолела пик заболеваемости "Омикроном": в стране ослабляют ограничения Фото: в ЮАР говорят, что преодолели пик COVID (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Южная Африка отменила ночной комендантский час. Это связано с предположением, что страна преодолела пик своей четвертой волны коронавируса, вызванной штаммом "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) озвучил оптимистическую заметку о победе над пандемией в 2022 году. Потому правительство Претории отменило комендантский час с полуночи до 4 часов утра.

"Все индикаторы предполагают, что страна, возможно, преодолела пик четвертой волны на национальном уровне", - говорится в заявлении специального заседания Кабинета министров.

Также власти отметили, что госпитализаций во время всплеска коронавируса стало меньше. Однако "Омикрон" считают более заразным.

По данным правительства, еженедельное снижение числа новых случаев заболевания снизилось на 29,7%. Количество госпитализаций снизилось в восьми из девяти провинций ЮАР.

Отмечают, что Южная Африка, где зарегистрировано около 3,5 миллиона случаев инфицирования и 91 тысяча смертей, была наиболее пострадавшей страной в Африке во время пандемии по обоим показателям, и именно там в прошлом месяце был впервые обнаружен вариант коронавируса "Омикрон".

Напомним, в США штамм "Омикрон" вызвал рекордную госпитализацию детей. Преимущественно не вакцинированных.

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