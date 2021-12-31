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ПАР подолала пік захворюваності на "Омікрон": у країні послаблюють обмеження

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ПАР, П'ятниця 31 грудня 2021 09:31
ПАР подолала пік захворюваності на "Омікрон": у країні послаблюють обмеження Фото: у ПАР кажуть, що подолали пік COVID (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Південна Африка скасувала нічну комендантську годину. Це пов'язано з припущенням, що країна подолала пік своєї четвертої хвилі коронавірусу, викликаної штамом "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) озвучив оптимістичну замітку про перемогу над пандемією у 2022 році. Тому уряд Преторії скасував комендантську годину з півночі до 4 години ранку.

"Усі індикатори припускають, що країна, можливо, подолала пік четвертої хвилі на національному рівні", - йдеться у заяві спеціального засідання Кабінету міністрів.

Також влада зазначила, що госпіталізацій під час сплеску коронавірусу поменшало. Проте "Омікрон" вважають більш заразним.

За даними уряду, щотижневе зниження кількості нових випадків захворювання знизилося на 29,7%. Кількість госпіталізацій знизилася у восьми із дев'яти провінцій ПАР.

Зазначають, що Південна Африка, де зареєстровано близько 3,5 мільйона випадків інфікування та 91 тисяча смертей, була найбільш постраждалою країною в Африці під час пандемії за обома показниками, і саме там минулого місяця було вперше виявлено варіант коронавірусу "Омікрон".

Нагадаємо, в США штам "Омікрон" викликав рекордну госпіталізацію дітей. Переважно не вакциновані.

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ЮАР Омикрон
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