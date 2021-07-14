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ЮАР охватили массовые беспорядки после заключения экс-президента: уже 72 погибших

Автор: Наталья Скороход

В Южно-Африканской Республике после заключения в тюрьму экс-президента Джейкоба Зумы начались массовые беспорядки на улицах. В результате погибло 72 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Массовые беспорядки начались в бедных районах. Там люди начали грабить магазины: выносить из них еду, электроприборы, спиртные напитки и одежду. В результате полиция и военные открыли огонь светошумовыми гранатами и резиновыми пулями, чтобы остановить волну беззакония. Кроме того, арестовали

разграблена и отключена радиостанция местного сообщества, также были закрыты центры вакцинации от COVID-19.

Напомним, что в ЮАР попал в тюрьму бывший президент Джейкоб Зума. Его обвинили в неуважении к суду.

Ранее сообщалось, что Зума стал президентом ЮАР в 2009 году.

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