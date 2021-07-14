ЮАР охватили массовые беспорядки после заключения экс-президента: уже 72 погибших

Массовые беспорядки начались в бедных районах. Там люди начали грабить магазины: выносить из них еду, электроприборы, спиртные напитки и одежду. В результате полиция и военные открыли огонь светошумовыми гранатами и резиновыми пулями, чтобы остановить волну беззакония. Кроме того, арестовали

разграблена и отключена радиостанция местного сообщества, также были закрыты центры вакцинации от COVID-19.