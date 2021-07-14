ПАР охопили масові заворушення після ув'язнення екс-президента: вже 72 загиблих

У Південно-Африканській Республіці після ув'язнення екс-президента Джейкоба Зуми почалися масові заворушення на вулицях. В результаті загинуло 72 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Масові заворушення почалися в бідних районах. Там люди почали грабувати магазини: виносити з них їжу, електроприлади, спиртні напої та одяг. В результаті поліція і військові відкрили вогонь світлошумовими гранатами і гумовими кулями, щоб зупинити хвилю беззаконня. Крім того, заарештували
розграбована і відключена радіостанція місцевого співтовариства, також були закриті центри вакцинації від COVID-19.
Нагадаємо, що в ПАР потрапив у в'язницю колишній президент Джейкоб Зума. Його звинуватили в неповазі до суду.
Раніше повідомлялося, що Зума став президентом ПАР в 2009 році.