ПАР охопили масові заворушення після ув'язнення екс-президента: вже 72 загиблих

Масові заворушення почалися в бідних районах. Там люди почали грабувати магазини: виносити з них їжу, електроприлади, спиртні напої та одяг. В результаті поліція і військові відкрили вогонь світлошумовими гранатами і гумовими кулями, щоб зупинити хвилю беззаконня. Крім того, заарештували

розграбована і відключена радіостанція місцевого співтовариства, також були закриті центри вакцинації від COVID-19.