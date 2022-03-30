Юань предложили сделать валютой для расчетов в СНГ

Страны так называемого "Содружества независимых государств" (СНГ) могут использовать китайский юань в качестве валюты для взаимных расчетов вместо доллара и евро. Первый заместитель главы исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов полагает, что "эпоха доллара закончилась".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское государственное агентство Белта.
"На мой взгляд, вполне оправдан переход на взаимную торговлю между странами СНГ в национальных валютах или валютах государств, которые не предпринимают недружественные действия в отношении стран, входящих в содружество. Прежде всего, это юань и другие валюты, которые можно использовать в качестве резервных вместо доллара и евро", - сказал Анфимов.
В Минске 30 марта проходит совместное заседание совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ,
По мнению Анфимова, "эпоха доллара закончилась, и эта валюта утратит свои позиции к 2025 году - если не существенно, то, по крайней мере, будет резко ослаблено ее влияние на развитие мировой экономики, к 2030 году доллара как мировой резервной валюты не будет".
Отметим, доля доллара в международных расчетах составляет около 80% и только растет, а не снижается, несмотря на постоянные заявления стран-изгоев о "крахе доллара".
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