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Юань запропонували зробити валютою для розрахунків в СНД

Фото: Юань хочуть зробити резервною валютою для розрахунків в СНД (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Країни так званої "Співдружності Незалежних Держав" (СНД) можуть використовувати Китайський юань в якості валюти для взаємних розрахунків замість долара і євро. Перший заступник голови виконавчого комітету СНД Леонід Анфімов вважає, що"епоха долара закінчилася".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське Державне агентство Белт.

"На мій погляд, цілком виправданий перехід на взаємну торгівлю між країнами СНД в національних валютах або валютах держав, які не роблять недружні дії щодо країн, що входять до Співдружності. Перш за все, це юань та інші валюти, які можна використовувати в якості резервних замість долара і євро", - сказав Анфімов.

У Мінську 30 березня проходить спільне засідання ради постійних повноважних представників держав-учасниць СНД,

На думку Анфімова,"епоха долара закінчилася, і ця валюта втратить свої позиції до 2025 року - якщо не суттєво, то, принаймні, буде різко ослаблено її вплив на розвиток світової економіки, до 2030 року долара як світової резервної валюти не буде".

Відзначимо, частка долара в міжнародних розрахунках становить близько 80% і тільки зростає, а не знижується, незважаючи на постійні заяви країн-ізгоїв про "крах долара".

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