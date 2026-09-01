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Яйця від 42 грн, гречка по 54: скільки коштують продукти в супермаркетах 1 вересня

17:10 01.09.2026 Вт
3 хв
Що подорожчало та де знайти знижки?
aimg Марія Кучерявець
Яйця від 42 грн, гречка по 54: скільки коштують продукти в супермаркетах 1 вересня Фото: цінники на базові продукти у супермаркетах дещо змінилися (Getty Images)
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Українські супермаркети оновили цінники на базові продукти. Зокрема, знизилися ціни на олію та яйця завдяки новим акційним пропозиціям, тоді як позиції хліба, гречки та молока в більшості магазинів залишаються стабільними.

Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на вівторок, 1 вересня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Про що йдеться в матеріалі:

  • Як змінилася вартість базового кошика у перший день вересня
  • Де зараз найдешевше купувати яйця, гречку та олію
  • Які супермаркети запустили нові акційні знижки, а де ціни залишилися без змін

Як змінилися ціни на продукти в супермаркетах

Найбільші цінові коливання 1 вересня зафіксовані в мережі "Сільпо":

Соняшникова олія: Рафінована олія "Премія" (0,5 л) подешевшала з 55,49 грн до 52,99 грн в межах акції.

Яйця: На зміну яйцям "Пашот" (48,39 грн) в асортименті з'явилися яйця "Ситий двір" С2 за акційною ціною 41,99 грн за десяток, що зробило їх найдешевшими серед порівнюваних мереж.

Гречка: Найдешевша позиція ("Премія", 1 кг) за рахунок акції коштує 54,99 грн (напередодні найдешевша крупа "Хатинка" продавалася по 53,99 грн).

В інших мережах (АТБ, "Ашан", Novus) цінники на ключові товари збереглися на рівні 31 серпня.

Детальні ціни в супермаркетах (1 вересня)

Хліб

  • "Сільпо": хліб "Сумська Паляниця Козацький" (350 г, половинка в нарізці) - 12,99 грн.
  • "Ашан": хліб "Формула смаку" житній діабетичний формовий (300 г) - 20,70 грн.
  • АТБ: хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 20,90 грн (акція, замість 24,80 грн).
  • Novus: хліб Marka Promo "Український" (400 г, половина нарізаний) - 25,79 грн.

Яйця від 42 грн, гречка по 54: скільки коштують продукти в супермаркетах 1 вересня

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 1 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка

  • "Сільпо": крупа гречана "Премія" ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 54,99 грн (замість 64,99 грн, триває акція)
  • АТБ: крупа гречана "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн.
  • Novus: крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн.
  • "Ашан": крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 69,90 грн.

Яйця

  • "Ашан": яйця курячі С1 (поштучно) - 4,40 грн/шт (44,00 грн за десяток).
  • "Сільпо": яйця курячі "Ситий двір" С2 (10шт) - 41,99 грн (замість
  • 47,49 грн в межах акції)
  • Novus: яйця курячі Marka Promo С1 (10 шт.) - 47,85 грн.
  • АТБ: яйця курячі 10 шт Своя лінія 1 категорія (10 шт.) - 62,40 грн
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Молоко

  • АТБ: молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% (450 г) - 21,30 грн.
  • "Сільпо": молоко пастеризоване "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн.
  • "Ашан": GB/Молоко 2,6% (900 г) - 38,90 грн
  • Novus: молоко Marka Promo ультрапастеризоване 2,5% (900 г) - 48,99 грн

Соняшникова олія

  • "Ашан": олія соняшникова Auchan рафінована (0,5 л) - 49,40 грн.
  • АТБ: олія соняшникова "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 50,70 грн (акція, замість 53,13 грн).
  • "Сільпо": олія соняшникова "Премія" рафінована (0,5 л) - 52,99 грн (замість 56,49 грн в межах акційної ціни)
  • Novus: олія соняшникова "Королівський Смак" рафінована (745 г) - 71,49 грн
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