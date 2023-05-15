Яйця та гречка подешевшали, м'ясо та яблука подорожчали: як змінилися ціни за місяць

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у квітні 2023 року. Подорожчали яблука та свинина, але подешевшали яйця та крупи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .

За даними статистичного відомства, яблука подорожчали на 18,6% - до 21,9 гривень за кілограм, морква на 11,0% - до 44,0 гривень за кілограм, свинина на 8,5% - до 181,8 гривень за кілограм.

Водночас, яйця подешевшали на 8,4% до 57,8 гривень за десяток, буряк на 9,9% до 9,8 гривень за кілограм.

Крупа гречана подешевшала на 4,2% - до 59,8 гривень за кілограм. Подешевшали й інші крупи.