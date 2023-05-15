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Яйца и гречка подешевели, мясо и яблоки подорожали: как изменились цены за месяц

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Украина, Понедельник 15 мая 2023 12:43
Яйца и гречка подешевели, мясо и яблоки подорожали: как изменились цены за месяц Фото: среди продуктов в Украине больше всего подорожали яблоки и свинина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в апреле 2023 года. Подорожали яблоки и свинина, но подешевели яйца и крупы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, яблоки подорожали на 18,6% до 21,9 гривен за килограмм, морковь на 11,0% до 44,0 гривен за килограмм, свинина на 8,5% до 181,8 гривен за килограмм.

В то же время яйца подешевели на 8,4% до 57,8 гривен за десяток, свекла на 9,9% до 9,8 гривен за килограмм.

Крупа гречневая подешевела на 4,2% до 59,8 гривен за килограмм. Подешевели и другие крупы.

Яйца и гречка подешевели, мясо и яблоки подорожали: как изменились цены за месяц

Отметим, за 2022 год в Украине больше всего подорожали овощи, яйца, крупы, рыба и сало.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, за 2021 год больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.

Напомним, по данным Госстата, за 2020 год больше всего подорожал сахар, гречневая крупа, яйца, подсолнечное масло.

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Цены на продукты Государственная служба статистики
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