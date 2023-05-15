Яйца и гречка подешевели, мясо и яблоки подорожали: как изменились цены за месяц

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в апреле 2023 года. Подорожали яблоки и свинина, но подешевели яйца и крупы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата .

По данным статистического ведомства, яблоки подорожали на 18,6% до 21,9 гривен за килограмм, морковь на 11,0% до 44,0 гривен за килограмм, свинина на 8,5% до 181,8 гривен за килограмм.

В то же время яйца подешевели на 8,4% до 57,8 гривен за десяток, свекла на 9,9% до 9,8 гривен за килограмм.

Крупа гречневая подешевела на 4,2% до 59,8 гривен за килограмм. Подешевели и другие крупы.