Яйца и гречка подешевели, мясо и яблоки подорожали: как изменились цены за месяц
Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в апреле 2023 года. Подорожали яблоки и свинина, но подешевели яйца и крупы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.
По данным статистического ведомства, яблоки подорожали на 18,6% до 21,9 гривен за килограмм, морковь на 11,0% до 44,0 гривен за килограмм, свинина на 8,5% до 181,8 гривен за килограмм.
В то же время яйца подешевели на 8,4% до 57,8 гривен за десяток, свекла на 9,9% до 9,8 гривен за килограмм.
Крупа гречневая подешевела на 4,2% до 59,8 гривен за килограмм. Подешевели и другие крупы.
Отметим, за 2022 год в Украине больше всего подорожали овощи, яйца, крупы, рыба и сало.
Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, за 2021 год больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.
Напомним, по данным Госстата, за 2020 год больше всего подорожал сахар, гречневая крупа, яйца, подсолнечное масло.
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