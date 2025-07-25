Яйця стануть супер-смачними, якщо ви додасте цей секретний інгредієнт

Секретний інгредієнт, який треба додати у яйця

Невелика порція соку з банки маринованого буряка додає інакше блідим яйцям яскраво-рожевого відтінку, а також солодкого, пікантного, злегка землистого смаку, який просто ідеально пасує.

Незалежно від того, чи ваші яйця яєчня-бовтанка (скрембл), чи яєчня-глазунья, ложка бурякового соку, полита зверху, миттєво додає кольору та трохи пікантності.

Як використовувати буряковий сік у яєчні-бовтанці (скремблі)?

Щоб додати його до яєчні-бовтанки, готуйте яйця на вершковому маслі або олії, як зазвичай. Коли вони майже готові, влийте близько столової ложки маринованого бурякового соку. Обережно перемішуйте, доки яйця повністю не застигнуть, і ви отримаєте страву, яка виглядає та смакує як справжній делікатес.

Ось так виглядають яйця з буряковим соком (Скриншот)

Свіжий буряк у яєчні - ще одна цікава ідея

Яєчня-бовтанка також може містити буряк без маринування, якщо вам не до вподоби маринований варіант. Таку страву можна приготувати зі свіжим або запеченим буряком, обсмаживши невеликі шматочки буряка на сковороді до м'якості, а потім додавши збиті яйця та готуючи до застигання.

Користь буряка для здоров'я

Окрім посилення смаку, буряк наповнений користю для здоров'я. Він багатий на антиоксиданти та нітрати, які можуть допомогти покращити кровотік та підтримати функцію мозку.