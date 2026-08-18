Яйця подорожчали, а молоко подешевшало: актуальні ціни в супермаркетах 18 серпня

Українські мережі супермаркетів оновили цінники на базові продукти. Порівняно з попереднім днем є зміни у вартості яєць та молока.
Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на вівторок, 18 серпня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
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Хліб
Ціни на хліб у більшості супермаркетів залишаються стабільними, однак в "Ашані" оновився асортимент у базовій категорії:
Гречка
Ситуація з вартістю гречки порівняно з 17 серпня залишилася без змін:
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 18 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Яйця
У сегменті яєць зафіксовано незначну динаміку цін. В "Ашані" вартість десятка зросла на 1 грн, тоді як у Novus з'явилася інша марка:
Молоко
У мережі "Ашан" дещо знизилася ціна на 900-грамову пачку за рахунок зміни постачальника:
Соняшникова олія
На ринку олії відбулися акційні перестановки. "Сільпо" запровадив знижку на альтернативного виробника, а "Ашан" зберігає найнижчий цінник: