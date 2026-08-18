Яйца подорожали, а молоко подешевело: актуальные цены в супермаркетах 18 августа

Украинские сети супермаркетов обновили ценники на базовые продукты. По сравнению с предыдущим днем есть изменения в стоимости яиц и молока.
Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на вторник, 18 августа - собрало РБК-Украина в материале.
Главное:
Хлеб
Цены на хлеб в большинстве супермаркетов остаются стабильными, однако в "Ашане" обновился ассортимент в базовой категории:
Гречка
Ситуация со стоимостью гречихи по сравнению с 17 августа осталась без изменений:
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 18 августа (инфографика РБК-Украина)
Яйца
В сегменте яиц зафиксирована незначительная динамика цен. В "Ашане" стоимость десятка выросла на 1 грн, тогда как у Novus появилась другая марка:
Молоко
В сети "Ашан" несколько снизилась цена на 900-граммовую пачку за счет смены поставщика:
Подсолнечное масло
На рынке растительного масла произошли акционные перестановки. "Сильпо" ввел скидку на альтернативного производителя, а "Ашан" сохраняет самый низкий ценник: