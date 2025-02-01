Яйця подешевшали: що відбувається на ринку та чи зросте ціна знову

Після рекордного стрибка наприкінці минулого року ціни на яйця в Україні дещо знизилися і тримаються на одному рівні. Вартість десятка курячих яєць наразі стартує від 40 грн.

РБК-Україна розпитало експерта, чому яйця здешевшали та чи може ціна знов злетіти.

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Чому вартість яєць знизилась

З жовтня 2024 ціни на курячі яйця стрімко зростали, сягаючи 70 грн за десяток. Серед причин подорожчання був традиційний сезонний фактор (з похолоданням продуктивність курей знижується), зростання вартості кормів та енергоносіїв.

Проте після різдвяно-новорічних свят яйця почали дешевшати, і наразі ціна стабілізувалася.

Як розповів у коментарі РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка, основною причиною зниження цін на яйця на початку місяця стала більша пропозиція на внутрішньому ринку через зменшення експортних поставок.

Крім того, на ціни вплинули погодні умови. "Тепліша погода дозволила виробникам знизити додаткові витрати, такі як опалення, що певною мірою відобразилося на кінцевій вартості продукту", – зазначив експерт.

Скільки коштують яйця в супермаркетах

Вартість яєць різниться залежно від категорії та торгової марки. Дорожчими є яйця в упаковці категорії С0. Ціни на нефасовані яйця стартують від 39,5 грн/дес.

РБК-Україна порівняло вартість яєць у супермаркетах на 31 січня.

У магазинах мережі "Фора" яйця поштучно коштують 3,95 грн/шт. Фасовані яйця власної марки "Зірковий вибір" категорії С1 – 48,9 грн/дес, категорії С0 – 56,5 грн/дес. Яйця торгової марки "Квочка" С0 Premium – 63,9 грн/дес.

Скриншот fora.ua

У супермаркетах АТБ фасовані яйця С1 "Своя лінія" можна купити за 48,9 грн/дес, лоток "Полтавських" яєць С1 коштує 49,9 грн/дес, десяток яєць вищої категорії "Ясенсвіт" – 64,4 грн.

Скриншот atbmarket.com

В мережі "Сільпо" найнижча ціна на яйця "Файна курка" категорії С2 у лотку – 46,99 грн/дес. Продукцію марки "Повна чаша" С1 можна купити за 54,49 грн/дес. Найвища вартість у яєць "Ясенсвіт" СуперMax вищої категорії СВ – 92,99 грн/дес.

Скриншот silpo.ua

Коли ціна знов може зрости

У наступні місяці яйця можуть знову подорожчати. Максим Гопка каже, що головним чинником є вартість кормів, яка становить до 70% собівартості виробництва.

За прогнозом експерта, суттєвого здешевлення кормів у найближчі два-три місяці не очікується. До того ж перед Великоднем, який цьогоріч припадає на 20 квітня, можливе збільшення вартості яєць у зв’язку із підвищенням попиту.

В асоціації "Союз птахівників України" прогнозують, що попри динаміку до зростання, оптово-відпускні ціни на яйця навряд збільшаться до рівня жовтня-листопада 2024.

Щомісячне промислове виробництво вже досягло довоєнних показників, при цьому кількість споживачів значно скоротилася. На думку виконавчого директора асоціації Сергія Карпенка, ситуація на ринку яєць у 2025 році не відрізнятиметься від попереднього.

Перевиробництво яєць і боротьба за споживача будуть ключовими чинниками, котрі впливатимуть на ціноутворення. До того ж визначальну роль у балансуванні внутрішнього ринку відіграватиме експорт.

При підготовці матеріалу використовувалися: коментар аналітика УКАБ Максима Гопки, колонка виконавчого директора асоціації "Союз птахівників України" Сергія Карпенка на порталі Agrotimes, дані сайтів супермаркетів АТБ, "Фора" та "Сільпо".