Яйца подешевели: что происходит на рынке и вырастет ли цена снова
После рекордного скачка в конце прошлого года цены на яйца в Украине немного снизились и держатся на одном уровне. Стоимость десятка куриных яиц на сегодня стартует от 40 грн.
РБК-Украина расспросило эксперта, почему яйца подешевели и может ли цена снова взлететь.
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Почему стоимость яиц снизилась
С октября 2024 цены на куриные яйца стремительно росли, достигая 70 грн за десяток. Среди причин подорожания был традиционный сезонный фактор (с похолоданием производительность кур снижается), рост стоимости кормов и энергоносителей.
Однако после рождественско-новогодних праздников яйца начали дешеветь, и сейчас цена стабилизировалась.
Как рассказал в комментарии РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, основной причиной снижения цен на яйца в начале месяца стало большее предложение на внутреннем рынке из-за уменьшения экспортных поставок.
Кроме того, на цены повлияли погодные условия. "Более теплая погода позволила производителям снизить дополнительные расходы, такие как отопление, что в определенной степени отразилось на конечной стоимости продукта", – отметил эксперт.
Сколько стоят яйца в супермаркетах
Стоимость яиц зависит от категории и торговой марки. Более дорогие – яйца в упаковке категории С0. Цены на нефасованные яйца стартуют от 39,5 грн/дес.
РБК-Украина сравнило стоимость яиц в супермаркетах на 31 января.
В магазинах сети "Фора" яйца поштучно стоят 3,95 грн/шт. Фасованные яйца собственной марки "Зірковий вибір" категории С1 – 48,9 грн/дес, категории С0 – 56,5 грн/дес. Яйца торговой марки "Квочка" С0 Premium – 63,9 грн/дес.
Скриншот fora.ua
В супермаркетах АТБ фасованные яйца С1 "Своя линия" можно купить за 48,9 грн/дес, лоток "Полтавских" яиц С1 стоит 49,9 грн/дес, десяток яиц высшей категории "Ясенсвіт" – 64,4 грн.
Скриншот atbmarket.com
В сети "Сільпо" самая низкая цена на яйца "Файна курка" категории С2 в лотке – 46,99 грн/дес. Продукцию марки "Повна чаша" С1 купить за 54,49 грн/дес. Самая высокая стоимость у яиц "Ясенсвіт" СуперMax высшей категории СВ – 92,99 грн/дес.
Скриншот silpo.ua
Когда цена снова может возрасти
В следующие месяцы яйца могут снова подорожать. Максим Гопка говорит, что главным фактором является стоимость кормов, которая составляет до 70% себестоимости производства.
По прогнозу эксперта, существенного снижения стоимости кормов в ближайшие два-три месяца не ожидается. К тому же перед Пасхой, которая в этом году приходится на 20 апреля, возможен рост цен на яйца в связи с повышением спроса.
В ассоциации "Союз птицеводов Украины" прогнозируют, что, несмотря на динамику роста, оптово-отпускные цены на яйца вряд ли поднимутся до уровня октября-ноября 2024.
Ежемесячное промышленное производство уже достигло довоенных показателей, при этом количество потребителей значительно сократилось. По мнению исполнительного директора ассоциации Сергея Карпенко, ситуация на рынке яиц в 2025 году не будет отличаться от предыдущего.
Перепроизводство яиц и борьба за потребителя будут являться ключевыми факторами, влияющими на ценообразование. К тому же определяющую роль в балансировке внутреннего рынка будет играть экспорт.
При подготовке материала использовались: комментарий аналитика УКАБ Максима Гопки, колонка исполнительного директора ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергея Карпенко на портале Agrotimes, данные сайтов супермаркетов АТБ, "Фора" и "Сильпо".
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