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Йти до медиків не потрібно. Як оформити лікарняний онлайн

Україна , Субота 09 листопада 2024 15:02
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Йти до медиків не потрібно. Як оформити лікарняний онлайн Фото: українцям розповіли, як оформити лікарняний онлайн (m-rda.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українці мають можливість оформити електронний лікарняний, йти до лікаря не потрібно. Це можна зробити онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

При симптомах грипу, ГРВІ або COVID-19 українці можуть оформити лікарняний в онлайн-режимі.

Для оформлення електронного лікарняного потрібно:

  • зателефонувати лікарю або зв’язатися з ним через інтернет. Це може бути сімейний або будь-який інший лікар, незалежно від того, чи має пацієнт підписану декларацію з ним;
  • лікар оцінить стан і оформить медичний висновок тимчасової непрацездатності, якщо це потрібно;
  • пацієнт отримає смс-повідомлення з номером. Це підтвердження медичного висновку про тимчасову непрацездатність;
  • дані передаються до Пенсійного фонду України (ПФУ). Лікарняний створюється автоматично.

Пацієнт отримає повідомлення з номером лікарняного від ПФУ. Потрібно повідомити роботодавця про хворобу та передати йому номер лікарняного.

Роботодавець побачить листок непрацездатності в кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

У випадку, якщо людина хворіє довше п'яти днів, для продовження лікарняного потрібно прийти до лікаря особисто.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року Міністерство охорони здоров'я подовжило строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом, з 30 до 90 календарних днів.

Також раніше в МОЗ розповіли, коли лікарі можуть виписати звичайні лікарняні на паперових бланках.

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