Йшли на прорив двома спробами. РФ втратила колону техніки у Харківській області

Днями російські війська втратили колону техніки у Харківській області. Вона складалась з 20 одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову бригаду .

"8 та 9 січня окупанти рушили на позиції бригади, щоб здійснити прорив, але втратили 20 одиниць своєї техніки", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, з ходу частину колони зупинили влучаннями з ПТРК, тому БМП й танки зійшли з дороги та почали підриватися на мінах.

"Недобитки атакували з FPV-дронів. Понтонну переправу зруйнували й потопили танк. Піхоту противника накрили скидами та артою. Хто вижив - почав відступати", - додали у бригаді.

Друга спроба штурму

Втративши десятки техніки, окупанти знову повторили спробу штурму - бронегрупою відразу з чотирьох напрямків.

Після уражень українськими бійцями бригади, чергова ворожа броня була знищена з ПТРК й безпілотними засобами.