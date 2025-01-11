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Йшли на прорив двома спробами. РФ втратила колону техніки у Харківській області

Харків, Субота 11 січня 2025 13:34
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Йшли на прорив двома спробами. РФ втратила колону техніки у Харківській області Фото: Росія втратила колону техніки у Харківській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Днями російські війська втратили колону техніки у Харківській області. Вона складалась з 20 одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову бригаду.

"8 та 9 січня окупанти рушили на позиції бригади, щоб здійснити прорив, але втратили 20 одиниць своєї техніки", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, з ходу частину колони зупинили влучаннями з ПТРК, тому БМП й танки зійшли з дороги та почали підриватися на мінах.

"Недобитки атакували з FPV-дронів. Понтонну переправу зруйнували й потопили танк. Піхоту противника накрили скидами та артою. Хто вижив - почав відступати", - додали у бригаді.

Друга спроба штурму

Втративши десятки техніки, окупанти знову повторили спробу штурму - бронегрупою відразу з чотирьох напрямків.

Після уражень українськими бійцями бригади, чергова ворожа броня була знищена з ПТРК й безпілотними засобами.

Ситуація в Харківській області

За добу, 10 січня, росіяни влаштували 213 атак на фронті в Україні. Третина з них - на Покровському напрямку.

Щодо Харківської області, то на Харківському напрямку ворог п'ять разів штурмував позиції ЗСУ в районах населених пунктів Вовчанськ і Стариця.

А на Куп'янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової.

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