Йшли на прорив двома спробами. РФ втратила колону техніки у Харківській області
Днями російські війська втратили колону техніки у Харківській області. Вона складалась з 20 одиниць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову бригаду.
"8 та 9 січня окупанти рушили на позиції бригади, щоб здійснити прорив, але втратили 20 одиниць своєї техніки", - йдеться у повідомленні.
За даними військових, з ходу частину колони зупинили влучаннями з ПТРК, тому БМП й танки зійшли з дороги та почали підриватися на мінах.
"Недобитки атакували з FPV-дронів. Понтонну переправу зруйнували й потопили танк. Піхоту противника накрили скидами та артою. Хто вижив - почав відступати", - додали у бригаді.
Друга спроба штурму
Втративши десятки техніки, окупанти знову повторили спробу штурму - бронегрупою відразу з чотирьох напрямків.
Після уражень українськими бійцями бригади, чергова ворожа броня була знищена з ПТРК й безпілотними засобами.
Ситуація в Харківській області
За добу, 10 січня, росіяни влаштували 213 атак на фронті в Україні. Третина з них - на Покровському напрямку.
Щодо Харківської області, то на Харківському напрямку ворог п'ять разів штурмував позиції ЗСУ в районах населених пунктів Вовчанськ і Стариця.
А на Куп'янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.