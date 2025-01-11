Шли на прорыв двумя попытками. РФ потеряла колонну техники в Харьковской области

На днях российские войска потеряли колонну техники в Харьковской области. Она состояла из 20 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую бригаду .

"8 и 9 января оккупанты двинулись на позиции бригады, чтобы осуществить прорыв, но потеряли 20 единиц своей техники", - говорится в сообщении.

По данным военных, с ходу часть колонны остановили попаданиями из ПТРК, поэтому БМП и танки сошли с дороги и начали подрываться на минах.

"Недобитки атаковали с FPV-дронов. Понтонную переправу разрушили и потопили танк. Пехоту противника накрыли сбросами и артой. Кто выжил - начал отступать", - добавили в бригаде.

Вторая попытка штурма

Потеряв десятки техники, оккупанты снова повторили попытку штурма - бронегруппой сразу с четырех направлений.

После поражений украинскими бойцами бригады, очередная вражеская броня была уничтожена из ПТРК и беспилотными средствами.