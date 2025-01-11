ua en ru
Сб, 11 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Шли на прорыв двумя попытками. РФ потеряла колонну техники в Харьковской области

Харьков, Суббота 11 января 2025 13:34
UA EN RU
Шли на прорыв двумя попытками. РФ потеряла колонну техники в Харьковской области Фото: Россия потеряла колонну техники в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На днях российские войска потеряли колонну техники в Харьковской области. Она состояла из 20 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую бригаду.

"8 и 9 января оккупанты двинулись на позиции бригады, чтобы осуществить прорыв, но потеряли 20 единиц своей техники", - говорится в сообщении.

По данным военных, с ходу часть колонны остановили попаданиями из ПТРК, поэтому БМП и танки сошли с дороги и начали подрываться на минах.

"Недобитки атаковали с FPV-дронов. Понтонную переправу разрушили и потопили танк. Пехоту противника накрыли сбросами и артой. Кто выжил - начал отступать", - добавили в бригаде.

Вторая попытка штурма

Потеряв десятки техники, оккупанты снова повторили попытку штурма - бронегруппой сразу с четырех направлений.

После поражений украинскими бойцами бригады, очередная вражеская броня была уничтожена из ПТРК и беспилотными средствами.

Ситуация в Харьковской области

За сутки, 10 января, россияне устроили 213 атак на фронте в Украине. Треть из них - на Покровском направлении.

Что касается Харьковской области, то на Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

А на Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кучеровки, Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Харьков Война в Украине
NEWS
СБУ рассказала подробности о военных КНДР, взятых в плен ВСУ в Курской области (видео)
СБУ рассказала подробности о военных КНДР, взятых в плен ВСУ в Курской области (видео)
DAILY
"На секунду подумал, что меня убило". Медик "Клаус" о штурмах, ранениях и "идеальной" эвакуации
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "На секунду подумал, что меня убило". Медик "Клаус" о штурмах, ранениях и "идеальной" эвакуации