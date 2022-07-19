Йовичевич в "Шахтере". Хорватский зодчий на острие перестройки гранда УПЛ

Восторг прошел, началась работа. Именно по этой формуле разворачиваются события в лагере донецкого "Шахтера". После назначения Йовичевича на вакантное место главного тренера у "горняков" наступили трудовые будни. Команда начала подготовку к новому сезону на нидерландской земле.

Йовичевич – свой для украинского футбола. На склоне игровой карьеры он провел год в "Карпатах", а затем недолго занимался бизнесом в Черногории. В Украину хорват вернулся несколько лет спустя и начал работать в тех же "Карпатах", где прошел путь от детско-юношеской академии к должности и. о. главного тренера первой команды.

В подвешенном статусе тогдашний владелец "львов" продержал Йовичевича больше года. Полноценный контракт он так и не получил, хотя результаты тех "Карпат" были вполне конкурентными.

С Петром Дыминским во Львове Йовичевичу было сложно (фото: zaxid.net)

После балканского периода в карьере (словенский "Целе", дубль и первая команда загребского "Динамо") Йовичевича позвали спасать "Днепр-1". "Спортклубовцы" как раз провалили старт сезона 2020/21 и нуждались в серьезной встряске. Ее обеспечил хорватский тренер, который не просто спас днепровцев от вылета, но и поднял на солидное 7-е место.

Вот тут и пришел аппетит, сразу ко всем – владельцам, фанатам, экспертам. От "Днепра-1" в сезоне 2021/22 ждали едва ли не борьбы за чемпионство с "Динамо" и "Шахтером". Третье место воспринималось безальтернативным заданием минимум. Прибыло и солидное кадровое усиление, но мгновенный прогресс подопечным Йовичевича не удался.

С потенциальными звездами в составе (Кожокару, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик) "Днепр-1" начал очень натужно. "Спортклубовцы" едва спаслись в Полтаве (2:2), разгромили "Черноморец" и вполне могли упустить победу над "Мариуполем". В 4-м туре вообще проиграли "Десне", а затем одержали непростые победы над "Рухом" и "Металлистом 1925".

Споры с Екатериной Монзуль не спасли в Чернигове (фото: facebook.com/sportclubdnipro1)

Первое испытание наступило в 7-м туре – встреча с "Шахтером". И этот экзамен Йовичевич и Ко не сдали. "Горняки" забили по мячу в дебюте и эндшпиле, а потом спокойно довели поединок до логической победы. По инерции "Днепр-1" одержал минимальную победу над "Вересом" (забили, когда ровенчане оказались в меньшинстве) и одолел перволиговый "ВПК-Агро" в Кубке Украины.

Настоящую тренерскую реакцию на неудачу с "Шахтером" хорватский тренер придержал на 9-й тур УПЛ. До этого "Днепр-1" преимущественно играл в формациях 4-1-4-1 (3 матча) и 4-2-3-1 (4 матча), но на "Зарю" Йовичевич прибег к экспериментам.

"Спортклубовцы" применили схему с тремя центрбеками и потерпели разгром. Да, три из четырех мячей днепровцы пропустили после удаления Когута, но футбольный опыт оказался столь неудачным, что "Днепр-1" вернулся к "заводским настройкам".

Йовичевич после злосчастного поединка против "Зари" (фото: facebook.com/sportclubdnipro1)

Еще один экзамен команда Йовичевича не сдала в 12-м туре. Против "Динамо" днепровцы продержались тайм, но после замен в составе "бело-синих" в перерыве быстро отдали игру Киеву. Показательным стал не сам факт поражения, а его детали – всего 2 удара в сторону ворот (1 в створ), на треть меньшее количество атак, скованность в действиях на каждом клочке поля.

Лишь после неудачи в столице "Днепр-1" стал подавать признаки серьезного претендента на медали. "Спортклубовцы" одержали 6 побед подряд (пять из них – с разницей 2+) и запрыгнули на 3-е место перед зимней паузой. В конце концов эта позиция стала и финальной в прерванном полномасштабной войной РФ против Украины сезоне…

Тем не менее, игровая составляющая "Днепра-1" времен Йовичевича оставила немало вопросов. Футбол "спортклубовцев" осенью ради осторожности можно назвать прагматичным. Конечно, прессинг, темп, количество ударов в целом были на уровне грандов.

А вот игра впереди не поражала. По сравнению с "Шахтером" кисти Де Дзерби тот "Днепр-1" значительно просел – меньше кинжальных пасов в штрафную, прикосновений в штрафной и передач в финальную треть, зато больше лонгболов с верой в богатырские качества Довбика…

В "Днепре-1" Йовичевич нагрузок не боялся (фото: facebook.com/sportclubdnipro1)

Бесспорно Йовичевич отталкивался от кадровых ресурсов. Но ослабленный бегством легионеров "Шахтер" теперь сложно назвать гораздо более мощным. Постоянные же слухи от инсайдеров-ястребов об уходе Матвиенко не добавляют оптимизма болельщикам. Более того, "горняки" перешли в режим экономии и не будут покупать футболистов на миллионы. Да и из десяти легионеров в Украину сейчас готов ехать один.

Единственное трансферное преимущество "Шахтера" – магия гранда и ореол успеха вокруг. Поговаривают, что Тотовицкому только намекнули на возвращение, как он устроил итальянскую забастовку в "Колосе". Но большинство воспитанников "горняков" в клубах УПЛ годятся разве что для ротации. А того же Игнатенко не отпугнул даже вылет и потенциальное банкротство "Бордо". Пока хавбек возвращаться не торопится.

С другой стороны, по меткому определению украинского комментатора Роберто Моралеса, Йовичевич получил удобный "пластилин". Хорватский специалист оказался в похожей на период в "Карпатах" ситуации. Остывший к футболу инвестор, ограниченные финансы, россыпь молодежи в обойме.

Дарио Срна стал главным "промоутером" Йовичевича в "Шахтере" (фото: twitter.com/FCShakhtar)

Это те предпосылки, в которых Йовичевич сделал себе имя как тренер. Так что ставка на вчерашних юниоров, неожиданные роли ветеранов и перезагрузка карьеры для бывалых – вполне вероятный сценарий сезона 2022/23 для "Шахтера". Этот специалист действительно может многое дать нынешнему призыву "горняков".

С грандом Йовичевич заключил 2-летний контракт. Очевидно, сработал элемент предосторожности для всех сторон. Боссы "Шахтера" проверят хорвата в новых условиях, а тренер попробует себя в роли участника Лиги чемпионов. Результат одновременно не будет и будет давлеть над Йовичевичем.

В нынешних условиях "Динамо" – фаворит сезона УПЛ. Финиш "Шахтера" вторым в сезоне 2022/23 не станет огромной сенсацией. Но "серебро" серебряным наградам рознь. Одно дело проиграть в борьбе, совсем другое – безнадежно отстать.

Йовичевич на первой тренировке с "горняками" (фото: twitter.com/FCShakhtar)

Во главу угла будущего Йовичевича на мостике "горняков" станет игровой рисунок и прогресс (либо его отсутствие). Если омоложенная и "украинизированная" команда удержится в грандах, то хорвата будет ждать безоблачное будущее. Особенно после победы Украины в войне.

Самым коварным же врагом Йовичевича станет он сам. Если потенциальная серия неудачных результатов подкосит специалиста и заставит его паниковать, крест придется ставить не только на работе в "Шахтере". Отбиться от ярлыка тренера не для больших команд будет очень тяжело.

Ориентировочный состав "Шахтера" времен Йовичевича (4-1-4-1): Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Корниенко – Степаненко – Кулаков (Кащук), Бондаренко, Судаков, Мудрик – Траоре (Сикан)

4-2-3-1: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Корниенко – Чех (Крыськив), Степаненко – Кулаков (Кащук), Бондаренко (Судаков), Мудрик – Траоре (Сикан)