YouTube запускает в США сервис коротких видео для конкуренции с TikTok

YouTube запускает на своей платформе в США услугу потокового видео в коротком формате. Это даст возможность видеосервису лучше конкурировать с популярной соцсетью TikTok.
Об этом сообщает Reuters.
Услуга "Shorts" позволяет пользователям записывать удобные для мобильных устройств вертикальные видео, которые можно приправить спецэффектами и звуковыми дорожками, взятыми из музыкальной библиотеки.
"Начиная с сегодняшнего дня и в течение следующих нескольких недель, мы постепенно будем расширять нашу бета-версию Shorts в США", - заявил YouTube в своем блоге 18 марта, добавив, что это повлияет и на новые функции сервиса, такие как добавление текста в определенные точки видео.
YouTube в сентябре прошлого года запустил эту функцию в Индии после запрета на TikTok на одном из крупнейших рынков. Сейчас "Shorts" ежедневно регистрируют более 6,5 миллиарда просмотров во всем мире, сообщает YouTube.
Напомним, компания Google сообщила пользователям YouTube, которые проживают за пределами США, что с июня 2021 года начнет взымать с них налоги. Ставка будет меньше, если подать декларацию.
Накануне седьмой годовщины оккупации Крыма видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Вести Крым". В частности, заблокирована возможность проведения прямых эфиров и публикации новых видео.