YouTube запускає оновлений пошук відео: кого це торкнеться і що зміниться

Платформа YouTube запускає нові функції на базі штучного інтелекту, які мають спростити користувачам пошук відео та інформації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний блог YouTube.
Серед новинок - розумна пошукова карусель з короткими описами тем, згенерованими ШІ. Вона пропонуватиме користувачеві релевантні відео, що ґрунтуватимуться на запиті, і доступна поки що тільки підписникам YouTube Premium у США.
Зокрема, така карусель з'явиться під час пошуку інформації про покупки, визначні пам'ятки або розваги в певних місцях.
Наприклад, під час запиту "найкращі пляжі на Гаваях" платформа покаже ролики про місця для снорклінгу та вулканічні пляжі, доповнені стислими текстовими підказками і посиланнями на інші корисні відео.
Карусель результатів пошуку на базі ШІ відображатиметься в пошукових запитах (фото: YouTube)
Функція нагадує AI Overviews від Google - це короткі ШІ-зведення, які з'являються поверх пошукової видачі та дають підсумкову відповідь на запитання.
Однак таке спрощення пошуку викликає занепокоєння в авторів контенту: якщо користувач отримує відповідь одразу, він може зовсім не перейти до перегляду відео, знижуючи тим самим залученість і дохід авторів.
Запуск АІ-каруселі стався за два тижні після публікації матеріалу The Wall Street Journal, в якому йшлося про те, що AI Overviews від Google вже істотно скоротили трафік для сайту новин. Тепер автори YouTube побоюються схожого сценарію.
Паралельно YouTube розширює тестування розмовного ШІ-інструменту - раніше він був доступний тільки підписникам Premium, але тепер з'явиться і у частини звичайних користувачів. Цей інструмент здатний:
Так, якщо ви дивитеся відео з танцем на роликах, ШІ запропонує переказати його або підібрати схожі уроки. Також можна поставити своє запитання, наприклад: "Що за пісня грає в цьому відео?" - і отримати назву, виконавця і жанр.
Коли нові функції стануть доступними для широкої аудиторії і вийдуть за межі США, у компанії поки не уточнюють.
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