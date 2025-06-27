YouTube запускає оновлений пошук відео: кого це торкнеться і що зміниться

Що таке ШІ-карусель і як вона працює

Серед новинок - розумна пошукова карусель з короткими описами тем, згенерованими ШІ. Вона пропонуватиме користувачеві релевантні відео, що ґрунтуватимуться на запиті, і доступна поки що тільки підписникам YouTube Premium у США.

Зокрема, така карусель з'явиться під час пошуку інформації про покупки, визначні пам'ятки або розваги в певних місцях.

Наприклад, під час запиту "найкращі пляжі на Гаваях" платформа покаже ролики про місця для снорклінгу та вулканічні пляжі, доповнені стислими текстовими підказками і посиланнями на інші корисні відео.



Карусель результатів пошуку на базі ШІ відображатиметься в пошукових запитах (фото: YouTube)

Проблема для авторів контенту

Функція нагадує AI Overviews від Google - це короткі ШІ-зведення, які з'являються поверх пошукової видачі та дають підсумкову відповідь на запитання.

Однак таке спрощення пошуку викликає занепокоєння в авторів контенту: якщо користувач отримує відповідь одразу, він може зовсім не перейти до перегляду відео, знижуючи тим самим залученість і дохід авторів.

Запуск АІ-каруселі стався за два тижні після публікації матеріалу The Wall Street Journal, в якому йшлося про те, що AI Overviews від Google вже істотно скоротили трафік для сайту новин. Тепер автори YouTube побоюються схожого сценарію.

Що вміє розмовний ШІ від YouTube

Паралельно YouTube розширює тестування розмовного ШІ-інструменту - раніше він був доступний тільки підписникам Premium, але тепер з'явиться і у частини звичайних користувачів. Цей інструмент здатний:

рекомендувати схожий контент

коротко переказувати відео

відповідати на запитання глядачів

допомагати з навчальними відео (наприклад, складати тести за ключовими темами).

Розмовна опція на базі ШІ (фото: YouTube)

Так, якщо ви дивитеся відео з танцем на роликах, ШІ запропонує переказати його або підібрати схожі уроки. Також можна поставити своє запитання, наприклад: "Що за пісня грає в цьому відео?" - і отримати назву, виконавця і жанр.

Коли нові функції стануть доступними для широкої аудиторії і вийдуть за межі США, у компанії поки не уточнюють.