YouTube запускает обновленный поиск видео: кого это затронет и что изменится

Что такое ИИ-карусель и как она работает

Среди новинок - умная поисковая карусель с краткими описаниями тем, сгенерированными ИИ. Она будет предлагать пользователю релевантные видео, основанные на запросе, и доступна пока только подписчикам YouTube Premium в США.

В частности, такая карусель появится при поиске информации о покупках, достопримечательностях или развлечениях в определенных местах.

Например, при запросе "лучшие пляжи на Гавайях" платформа покажет ролики о местах для снорклинга и вулканических пляжах, дополненные сжатыми текстовыми подсказками и ссылками на другие полезные видео.



Карусель результатов поиска на базе ИИ будет отображаться в поисковых запросах (фото: YouTube)

Проблема для авторов контента

Функция напоминает AI Overviews от Google - это краткие ИИ-сводки, которые появляются поверх поисковой выдачи и дают итоговый ответ на вопрос.

Однако такое упрощение поиска вызывает обеспокоенность у авторов контента: если пользователь получает ответ сразу, он может вовсе не перейти к просмотру видео, снижая тем самым вовлеченность и доход авторов.

Запуск ИИ-карусели произошел спустя две недели после публикации материала The Wall Street Journal, в котором говорилось, что AI Overviews от Google уже существенно сократили трафик для новостных сайтов. Теперь авторы YouTube опасаются схожего сценария.

Что умеет разговорный ИИ от YouTube

Параллельно YouTube расширяет тестирование разговорного ИИ-инструмента - ранее он был доступен только подписчикам Premium, но теперь появится и у части обычных пользователей. Этот инструмент способен:

рекомендовать похожий контент

кратко пересказывать видео

отвечать на вопросы зрителей

помогать с обучающими видео (например, составлять тесты по ключевым темам).

Разговорная опция на базе ИИ (фото: YouTube)

Так, если вы смотрите видео с танцем на роликах, ИИ предложит пересказать его или подобрать похожие уроки. Также можно задать свой вопрос, например: "Что за песня играет в этом видео?" - и получить название, исполнителя и жанр.

Когда новые функции станут доступны широкой аудитории и выйдут за пределы США, в компании пока не уточняют.