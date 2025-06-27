YouTube запускает обновленный поиск видео: кого это затронет и что изменится

Платформа YouTube запускает новые функции на базе искусственного интеллекта, которые должны упростить пользователям поиск видео и информации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на в официальный блог YouTube.
Среди новинок - умная поисковая карусель с краткими описаниями тем, сгенерированными ИИ. Она будет предлагать пользователю релевантные видео, основанные на запросе, и доступна пока только подписчикам YouTube Premium в США.
В частности, такая карусель появится при поиске информации о покупках, достопримечательностях или развлечениях в определенных местах.
Например, при запросе "лучшие пляжи на Гавайях" платформа покажет ролики о местах для снорклинга и вулканических пляжах, дополненные сжатыми текстовыми подсказками и ссылками на другие полезные видео.
Карусель результатов поиска на базе ИИ будет отображаться в поисковых запросах (фото: YouTube)
Функция напоминает AI Overviews от Google - это краткие ИИ-сводки, которые появляются поверх поисковой выдачи и дают итоговый ответ на вопрос.
Однако такое упрощение поиска вызывает обеспокоенность у авторов контента: если пользователь получает ответ сразу, он может вовсе не перейти к просмотру видео, снижая тем самым вовлеченность и доход авторов.
Запуск ИИ-карусели произошел спустя две недели после публикации материала The Wall Street Journal, в котором говорилось, что AI Overviews от Google уже существенно сократили трафик для новостных сайтов. Теперь авторы YouTube опасаются схожего сценария.
Параллельно YouTube расширяет тестирование разговорного ИИ-инструмента - ранее он был доступен только подписчикам Premium, но теперь появится и у части обычных пользователей. Этот инструмент способен:
Так, если вы смотрите видео с танцем на роликах, ИИ предложит пересказать его или подобрать похожие уроки. Также можно задать свой вопрос, например: "Что за песня играет в этом видео?" - и получить название, исполнителя и жанр.
Когда новые функции станут доступны широкой аудитории и выйдут за пределы США, в компании пока не уточняют.
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