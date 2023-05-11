Youtube заборонив дивитися відео у браузері з блокуванням реклами

При спробі скористатися сайтом YouTube.com з'являється спливаюче вікно з повідомленням про те, що блокувальники реклами заборонені на хостингу. Відео блокувалося доти, доки користувач не дозволяв перегляд реклами на YouTube або не підписувався на YouTube Premium, послугу підписки, яка дає змогу користувачам дивитися контент на YouTube без реклами.

YouTube уже багато років не вирішує проблему блокувальників реклами. У повідомленні додається, що "реклама дає змогу YouTube залишатися безкоштовним для мільярдів користувачів по всьому світу".

Співробітник YouTube підтвердив, що поки це всього лише "експеримент". Поки що YouTube тільки тестує блокування блокувальників реклами.

Нагадаємо, Єврокомісія ухвалила закон, що дозволяє посилити нагляд за онлайн-платформами та пошуковими онлайн-системами.

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