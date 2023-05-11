UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Youtube заборонив дивитися відео у браузері з блокуванням реклами

Фото: Youtube заборонив дивитися відео у браузері з блокуванням реклами (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Американський відеохостинг Youtube заборонив дивитися відео в браузері з увімкненим блокуванням реклами. Наразі компанія ввела таку заборону тимчасово, оскільки проводиться тестування функції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 9to5google .

При спробі скористатися сайтом YouTube.com з'являється спливаюче вікно з повідомленням про те, що блокувальники реклами заборонені на хостингу. Відео блокувалося доти, доки користувач не дозволяв перегляд реклами на YouTube або не підписувався на YouTube Premium, послугу підписки, яка дає змогу користувачам дивитися контент на YouTube без реклами.

YouTube уже багато років не вирішує проблему блокувальників реклами. У повідомленні додається, що "реклама дає змогу YouTube залишатися безкоштовним для мільярдів користувачів по всьому світу".

Співробітник YouTube підтвердив, що поки це всього лише "експеримент". Поки що YouTube тільки тестує блокування блокувальників реклами.

Нагадаємо, Єврокомісія ухвалила закон, що дозволяє посилити нагляд за онлайн-платформами та пошуковими онлайн-системами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
YouTube