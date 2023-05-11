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Youtube запретил смотреть видео в браузере с блокировкой рекламы

Фото: Youtube запретил смотреть видео в браузере с блокировкой рекламы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Американский видеохостинг Youtube запретил смотреть видео в браузере с включенной блокировкой рекламы. На данный момент компания ввела такой запрет временно, поскольку проводится тестирование функции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 9to5google.

При попытке воспользоваться сайтом YouTube.com появляется всплывающее окно с сообщением о том, что блокировщики рекламы запрещены на хостинге. Видео блокировалось до тех пор, пока пользователь не разрешал просмотр рекламы на YouTube или не подписывался на YouTube Premium, услугу подписки, которая позволяет пользователям смотреть контент на YouTube без рекламы.

YouTube уже много лет не решает проблему блокировщиков рекламы. В сообщении добавляется, что "реклама позволяет YouTube оставаться бесплатным для миллиардов пользователей по всему миру".

Сотрудник YouTube подтвердил, что пока это всего лишь "эксперимент". Пока YouTube только тестирует блокировку блокировщиков рекламы.

Напомним, Еврокомиссия приняла закон, позволяющий усилить надзор за онлайн-платформами и поисковыми онлайн-системами.

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