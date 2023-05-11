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Youtube заборонив дивитися відео у браузері з блокуванням реклами

Новость на русском →
Четвер 11 травня 2023 17:52
Youtube заборонив дивитися відео у браузері з блокуванням реклами Фото: Youtube заборонив дивитися відео у браузері з блокуванням реклами (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Американський відеохостинг Youtube заборонив дивитися відео в браузері з увімкненим блокуванням реклами. Наразі компанія ввела таку заборону тимчасово, оскільки проводиться тестування функції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 9to5google .

При спробі скористатися сайтом YouTube.com з'являється спливаюче вікно з повідомленням про те, що блокувальники реклами заборонені на хостингу. Відео блокувалося доти, доки користувач не дозволяв перегляд реклами на YouTube або не підписувався на YouTube Premium, послугу підписки, яка дає змогу користувачам дивитися контент на YouTube без реклами.

YouTube уже багато років не вирішує проблему блокувальників реклами. У повідомленні додається, що "реклама дає змогу YouTube залишатися безкоштовним для мільярдів користувачів по всьому світу".

Співробітник YouTube підтвердив, що поки це всього лише "експеримент". Поки що YouTube тільки тестує блокування блокувальників реклами.

Youtube заборонив дивитися відео у браузері з блокуванням реклами

Нагадаємо, Єврокомісія ухвалила закон, що дозволяє посилити нагляд за онлайн-платформами та пошуковими онлайн-системами.

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