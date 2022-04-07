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YouTube удалил брифинг Захаровой из-за нарушения политики насилия

Фото: официальный представитель МИД России Мария Захарова (facebook com MIDRussia)
Автор: Юлия Бойко

Видеохостинг YouTube удалил запись брифинга официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой от 17 марта. Причина - нарушение политики насилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Сообщается, что пресс-служба YouTube подтвердила удаление с платформы записи брифинга Захаровой. Также уточняется, что решение принято нарушения политики в отношении эпизодов насилия в Украине.

Отметим, накануне Захарова говорила, что YouTube заблокировал видео ее брифинга от 17 марта на официальном аккаунте МИД России в связи с недопустимыми дискриминационными высказываниями.

Напомним, ранее сообщалось, что Google полностью удалил из поисковой выдачи сайт Министерства обороны России.

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