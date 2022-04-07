YouTube удалил брифинг Захаровой из-за нарушения политики насилия

Видеохостинг YouTube удалил запись брифинга официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой от 17 марта. Причина - нарушение политики насилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

Сообщается, что пресс-служба YouTube подтвердила удаление с платформы записи брифинга Захаровой. Также уточняется, что решение принято нарушения политики в отношении эпизодов насилия в Украине.

Отметим, накануне Захарова говорила, что YouTube заблокировал видео ее брифинга от 17 марта на официальном аккаунте МИД России в связи с недопустимыми дискриминационными высказываниями.