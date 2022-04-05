Google полностью удалил из поисковой выдачи сайт Министерства обороны Российской Федерации. Его больше не отображает в поиске.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Google .

Вместо Минобороны РФ в поиске выдает статью о министерстве в "Википедии", социальных сетях в Facebook и "ВКонтакте" и канале YouTube.

В то же время сайт Министерства обороны Украины и в дальнейшем выдает первым в поиске.

Фото: Google удалил Минобороны РФ из поиска (скриншот)