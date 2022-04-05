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Google удалил Минобороны РФ из поиска

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Вторник 05 апреля 2022 20:12
Google удалил Минобороны РФ из поиска Фото: Google удалил Минобороны РФ из поиска (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Google полностью удалил из поисковой выдачи сайт Министерства обороны Российской Федерации. Его больше не отображает в поиске.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Google.

Вместо Минобороны РФ в поиске выдает статью о министерстве в "Википедии", социальных сетях в Facebook и "ВКонтакте" и канале YouTube.

В то же время сайт Министерства обороны Украины и в дальнейшем выдает первым в поиске.

Google удалил Минобороны РФ из поиска

Фото: Google удалил Минобороны РФ из поиска (скриншот)

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