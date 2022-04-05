Google удалил Минобороны РФ из поиска
Фото: Google удалил Минобороны РФ из поиска (Getty Images)
Google полностью удалил из поисковой выдачи сайт Министерства обороны Российской Федерации. Его больше не отображает в поиске.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Google.
Вместо Минобороны РФ в поиске выдает статью о министерстве в "Википедии", социальных сетях в Facebook и "ВКонтакте" и канале YouTube.
В то же время сайт Министерства обороны Украины и в дальнейшем выдает первым в поиске.
Фото: Google удалил Минобороны РФ из поиска (скриншот)
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