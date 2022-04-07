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YouTube видалив брифінг Захарової через порушення політики насильства

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Москва, Четвер 07 квітня 2022 11:24
YouTube видалив брифінг Захарової через порушення політики насильства Фото: офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова (facebook com MIDRussia)
Автор: Юлія Бойко

Відеохостинг YouTube видалив запис брифінгу офіційного представника Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової від 17 березня. Причина - порушення політики насильства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Повідомляється, що прес-служба YouTube підтвердила видалення з платформи запису брифінгу Захарової. Також уточнюється, що рішення прийнято щодо епізодів насильства в Україні.

Зазначимо, напередодні Захарова говорила, що YouTube заблокував відео її брифінгу від 17 березня на офіційному акаунті МЗС Росії у зв'язку з неприпустимими дискримінаційними висловлюваннями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Google повністю видалив з пошукової видачі сайт Міністерства оборони Росії.

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