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YouTube тестирует загрузку видео на ПК для подписчиков Premium

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Четверг 23 сентября 2021 15:28
YouTube тестирует загрузку видео на ПК для подписчиков Premium Фото: YouTube тестирует загрузку видео на ПК для подписчиков Premium (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Видеохостинг YouTube тестирует возможность скачивания видео для просмотра без подключения к интернету. Поучаствовать в бета-тестировании могут подписчики Premium.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу видеохостинга.

Полноценно скачать видео на ПК по-прежнему будет невозможно. Речь идет о кешированной версии видео для просмотра без подключения к сети.

Среди поддерживаемых браузеров: Chrome, Edge или Opera. Сами загрузки будут доступны, если устройство хотя бы раз было подключено к интернету за последний месяц.

YouTube протестирует новую функцию с 22 сентября по 19 октября 2021 года.

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