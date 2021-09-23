YouTube тестує завантаження відео на ПК для передплатників Premium

Відеохостинг YouTube тестує можливість скачування відео для перегляду без підключення до Інтернету. Взяти участь в бета-тестуванні можуть Передплатники Premium.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відеохостингу .

Повноцінно завантажити відео на ПК як і раніше буде неможливо. Йдеться про кешовану версію відео для перегляду без підключення до мережі.

Серед підтримуваних браузерів: Chrome, Edge або Opera. Самі завантаження будуть доступні, якщо пристрій хоча б раз було підключено до Інтернету за останній місяць.

YouTube протестує нову функцію з 22 вересня по 19 жовтня 2021 року.