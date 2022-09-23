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В YouTube стався глобальний збій: що не працює

Фото: В YouTube стався глобальний збій: що не працює (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятниці, 23 вересня, в роботі соціальної мережі You Tube стався масштабний збій. Проблеми відчули користувачі зі Сполучених Штатів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Більшість користувачів скаржаться на проблеми з роботою трансляції, а також веб-сайту та додатку.

Зокрема, при переході на особисту сторінку або основну стрічку You Tube з'являється повідомлення "Щось пішло не так. Спробуйте перезавантажити сторінку".

Нагадаємо, що раніше у роботі Twitter стався збій.

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