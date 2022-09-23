В YouTube стався глобальний збій: що не працює

У п'ятниці, 23 вересня, в роботі соціальної мережі You Tube стався масштабний збій. Проблеми відчули користувачі зі Сполучених Штатів
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.
Більшість користувачів скаржаться на проблеми з роботою трансляції, а також веб-сайту та додатку.
Зокрема, при переході на особисту сторінку або основну стрічку You Tube з'являється повідомлення "Щось пішло не так. Спробуйте перезавантажити сторінку".
Нагадаємо, що раніше у роботі Twitter стався збій.
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