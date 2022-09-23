В YouTube произошел глобальный сбой: что не работает

В пятницу, 23 сентября, в работе социальной сети You Tube произошел масштабный сбой. Проблемы почувствовали пользователи из Соединенных Штатов
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.
Большинство пользователей жалуются на проблемы с работой трансляции, а также на веб-сайт и приложение.
В частности, при переходе на личную страницу или основную ленту You Tube появляется сообщение "Что-то пошло не так. Попытайтесь перезагрузить страницу".
Напомним, что ранее в работе Twitter произошел сбой.
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