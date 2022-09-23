В YouTube произошел глобальный сбой: что не работает

В пятницу, 23 сентября, в работе социальной сети You Tube произошел масштабный сбой. Проблемы почувствовали пользователи из Соединенных Штатов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector .

Большинство пользователей жалуются на проблемы с работой трансляции, а также на веб-сайт и приложение.

В частности, при переходе на личную страницу или основную ленту You Tube появляется сообщение "Что-то пошло не так. Попытайтесь перезагрузить страницу".