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В YouTube произошел глобальный сбой: что не работает

Фото: В YouTube произошел глобальный сбой: неработающий (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 23 сентября, в работе социальной сети You Tube произошел масштабный сбой. Проблемы почувствовали пользователи из Соединенных Штатов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

Большинство пользователей жалуются на проблемы с работой трансляции, а также на веб-сайт и приложение.

В частности, при переходе на личную страницу или основную ленту You Tube появляется сообщение "Что-то пошло не так. Попытайтесь перезагрузить страницу".

Напомним, что ранее в работе Twitter произошел сбой.

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