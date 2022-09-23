Фото: В YouTube стався глобальний збій: що не працює (Getty Images)

У п'ятниці, 23 вересня, в роботі соціальної мережі You Tube стався масштабний збій. Проблеми відчули користувачі зі Сполучених Штатів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Більшість користувачів скаржаться на проблеми з роботою трансляції, а також веб-сайту та додатку. Зокрема, при переході на особисту сторінку або основну стрічку You Tube з'являється повідомлення "Щось пішло не так. Спробуйте перезавантажити сторінку".