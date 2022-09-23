ua ru
Пт, 23 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В YouTube стався глобальний збій: що не працює

Новость на русском →
П'ятниця 23 вересня 2022 20:04
В YouTube стався глобальний збій: що не працює Фото: В YouTube стався глобальний збій: що не працює (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятниці, 23 вересня, в роботі соціальної мережі You Tube стався масштабний збій. Проблеми відчули користувачі зі Сполучених Штатів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Більшість користувачів скаржаться на проблеми з роботою трансляції, а також веб-сайту та додатку.

Зокрема, при переході на особисту сторінку або основну стрічку You Tube з'являється повідомлення "Щось пішло не так. Спробуйте перезавантажити сторінку".

Нагадаємо, що раніше у роботі Twitter стався збій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
YouTube
NEWS
Атака дронів по Одесі. Чим небезпечні іранські безпілотники Shahed-136
Атака дронів по Одесі. Чим небезпечні іранські безпілотники Shahed-136
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю