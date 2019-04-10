В YouTube произошел сбой

В видеохостинге YouTube произошел сбой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные сервиса Downdetector.

Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с трансляцией видео (64%), 22% жалуются на некорректную работу сайта, еще 13% не могут войти в свои аккаунты.

Проблемы в работе сервиса наблюдаются по всему миру, в том числе в Украине, США, Украине, Японии, Франции, Германии, Великобритании, Болгарии и Румынии. В Украине сбои произошли в Киеве, Ровно, Днепре.

Напомним, недавно стало известно, что в Google+ произошла утечка данных сотни тысяч пользователей. Персональные данные пользователей соцсети могли оказаться в руках злоумышленников. При этом Google весной не стала раскрывать информацию об утечке из-за страха привлечь повышенное внимание регуляторов и нанести вред своей репутации.

Также 3 марта в работе Instagram вог всем мире произошел сбой. По данным сервиса, в основном люди жаловались на неполадки с лентой новостей (62%), входом в аккаунт (24%) и сайтом Instagram (13%).