В работе Instagram произошел сбой

Иллюстративное фото (pexels)

Сбой, в частности, произошел в Украине

В работе Instagram вог всем мире произошел сбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Downdetector.



Как сообщается, сбой в работе зафиксировали пользователи с Восточного побережья США, из Великобритании, Нидерландов, Германии, Польши, России, Турции, Сингапура и других стран. В Украине на сбой в работе пожаловались жители Киева и Харькова.



По данным сервиса, в основном люди жалуются на неполадки с лентой новостей (62%), входом в аккаунт (24%) и сайтом Instagram (13%).

Напомним, 13 марта в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой. В обоих соцсетях пропала возможность публиковать записи, а также отправлять и получать сообщения. На проблемы с доступом к соцсетям пожаловались пользователи, в частности, из Украины, Российской Федерации и Белоруси.

Ранее сообщалось, что со следующей недели Facebook и Instagram будут блокировать любые проявления белого национализма и сепаратизма.

"Изначально мы не применяли такие ограничения к выражениям белого национализма и белого сепаратизма, потому что мы имели в виду более широкие концепции национализма и сепаратизма – например, американская гордость и баскский сепаратизм, которые являются важной частью идентичности людей", – говорится в сообщении.