ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты опросов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В работе Instagram произошел сбой

Новости » Телеком & IT    31.03.2019 - 21:56
В работе Instagram произошел сбой
Иллюстративное фото (pexels)

Сбой, в частности, произошел в Украине

В работе Instagram вог всем мире произошел сбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

Как сообщается, сбой в работе зафиксировали пользователи с Восточного побережья США, из Великобритании, Нидерландов, Германии, Польши, России, Турции, Сингапура и других стран. В Украине на сбой в работе пожаловались жители Киева и Харькова.

По данным сервиса, в основном люди жалуются на неполадки с лентой новостей (62%), входом в аккаунт (24%) и сайтом Instagram (13%).

Напомним, 13 марта в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой. В обоих соцсетях пропала возможность публиковать записи, а также отправлять и получать сообщения. На проблемы с доступом к соцсетям пожаловались пользователи, в частности, из Украины, Российской Федерации и Белоруси.

Ранее сообщалось, что со следующей недели Facebook и Instagram будут блокировать любые проявления белого национализма и сепаратизма.

"Изначально мы не применяли такие ограничения к выражениям белого национализма и белого сепаратизма, потому что мы имели в виду более широкие концепции национализма и сепаратизма – например, американская гордость и баскский сепаратизм, которые являются важной частью идентичности людей", – говорится в сообщении.

Instagram тестирует функцию встроенных покупок в приложении Цукерберг планирует объединить WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger, - NYT
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины Рейтинги кандидатов
Новости Украины Instagram
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь