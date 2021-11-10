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Youtube обновляет функцию дизлайков: что изменится

Автор: Сергей Пышкин

Youtube решил пересмотреть политику в отношении лайков и дизлайков. Отныне количество антипатий будет скрыто для зрителей контента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой официальный блог Youtube.

Создатели контента и в дальнейшем смогут наблюдать за статистикой своих видеороликов, в то же время количество дизлайков не будет отображаться для зрителей.

Как отмечают в Youtube, согласно результатам их экспериментов, большое количество дизлайков провоцирует других зрителей также негативно отнестись к контенту.

Обновление начнет постепенно вводиться с сегодняшнего дня.

"Мы хотим создать инклюзивную и уважительную среду, в которой авторы смогут достичь успеха и чувствовать себя в безопасности для самовыражения", - пишет Youtube.

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