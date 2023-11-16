YouTube дозволить користувачам створювати музику за допомогою штучного інтелекту

Google тестує нові функції генеративного штучного інтелекту для YouTube, які дозволять створювати музичні композиції. Користувачі зможуть створювати музику, використовуючи лише текстові підказки або наспівуючи мелодію.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Youtube.

Перша функція, Dream Track, вже запущена кількома авторами на платформі Shorts, яка призначена для автоматичного створення коротких 30-секундних музичних треків у стилі відомих виконавців.

Функція може наслідувати дев'ять різних виконавців, які вирішили співпрацювати з YouTube у її розробці. YouTube також демонструє нові інструменти, що дають змогу генерувати музичні треки на основі гулу.

Починаючи відсьогодні 9 артистів, включно з Алеком Бенджаміном, Чарлі Путом, Charli XCX, Демі Ловато, Джоном Леджендом, Papoose, Sia, T-Pain і Troye Sivan, вирішили співпрацювати в цьому експерименті та формувати майбутнє ШІ в музиці.

Достатньо буде користувачеві ввести ідею в підказку і вибрати виконавця, який з'явиться в каруселі, щоб створити оригінальний саундтрек до Shorts з голосом цього виконавця, згенерованим штучним інтелектом, який автор зможе використовувати у своїх Shorts.

Штучний інтелект у YouTube

Раніше в YouTube заявили, що компанія тестує автоматичний дубляж відео різними мовами. Зараз компанія працює над функцією разом із командою Aloud – сервісу дубляжу на базі штучного інтелекту.

Інструмент спочатку транскрибує відео, надаючи розшифровку, яку можна переглянути і редагувати. Потім він перекладає і робить дубляж. Поки що новий інструмент підтримує тільки англійську, іспанську та португальську мови, але в майбутньому їх буде більше.

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