YouTube разрешит пользователям создавать музыку с помощью искусственного интеллекта
Google тестирует новые функции генеративного искусственного интеллекта для YouTube, которые позволят создавать музыкальные композиции. Пользователи смогут создавать музыку, используя лишь текстовые подсказки или напевая мелодию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Youtube.
Первая функция, Dream Track, уже запущенная несколькими авторами на платформе Shorts, которая предназначена для автоматического создания коротких 30-секундных музыкальных треков в стиле известных исполнителей.
Функция может подражать девяти различным исполнителям, которые решили сотрудничать с YouTube в ее разработке. YouTube также демонстрирует новые инструменты, позволяющие генерировать музыкальные треки на основе гула.
Начиная с сегодняшнего дня 9 артистов, включая Алека Бенджамина, Чарли Пута, Charli XCX, Деми Ловато, Джона Ледженда, Papoose, Sia, T-Pain и Troye Sivan, которые решили сотрудничать в этом эксперименте и формировать будущее ИИ в музыке.
Достаточно будет пользователю ввести идею в подсказку и выбрать исполнителя, который появится в карусели, чтобы создать оригинальный саундтрек к Shorts с голосом этого исполнителя, сгенерированным искусственным интеллектом, который автор сможет использовать в своих Shorts.
Искусственный интеллект в YouTube
Ранее в YouTube заявили, что компания тестирует автоматический дубляж видео на разных языках. Сейчас компания работает над функцией совместно с командой Aloud – сервиса дубляжа на базе искусственного интеллекта.
Инструмент сначала транскрибирует видео, предоставляя расшифровку, которую можно просмотреть и редактировать. Затем он переводит и делает дубляж. Пока новый инструмент поддерживает только английский, испанский и португальский языки, но в будущем их будет больше.
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