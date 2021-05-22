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YouTube c 1 июня будет вставлять рекламу во все видео

Автор: РБК-Украина

YouTube объявил, что c 1 июня во всех видео будет представлена реклама. Сервис хочет монетизировать даже те каналы, которые не подключены к партнерской программе.

Об этом говорится в сообщении команды YouTube 22 мая.

Для блогеров, которые живут за пределами США, будут введены налоги. Прибыль, полученная от просмотров в США, будет облагаться налогом.

"Вы предоставляете YouTube право монетизировать ваш контент в Сервисе, в том числе показывать внутри Контента рекламу или взимать с пользователей плату за доступ к нему. Настоящее Соглашение не дает вам права получать какие-либо выплаты. С 1 июня 2021 года любые платежи, которые вы вправе получать от YouTube в соответствии с другими соглашениями между вами и YouTube, в том числе доход от функции "Спонсорство", Суперчата и участия в Партнерской программе YouTube, будут считаться роялти. Если того потребует законодательство, Google будет удерживать налоги с подобных платежей", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте компания Google сообщила пользователям YouTube, которые проживают за пределами США, что с июня 2021 года начнет удерживать с них налоги.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада приняла за основу законопроект о так называемом "налоге на Google". Он предусматривает введение налога с продаж электронных услуг.

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