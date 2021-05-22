RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

YouTube з 1 червня буде вставляти рекламу в усі відео

Автор: РБК-Україна

YouTube оголосив, що з 1 червня у всіх відео буде представлена реклама. Сервіс хоче монетизувати навіть ті канали, які не підключені до партнерської програми.

Про це йдеться в повідомленні команди YouTube 22 травня.

Для блогерів, які живуть за межами США, будуть введені податки. Прибуток, отриманий від переглядів в США, буде оподатковуватися.

"Ви надаєте YouTube право монетизувати ваш контент в сервісі, в тому числі показувати всередині контенту рекламу або стягувати з користувачів плату за доступ до нього. Ця угода не дає вам права отримувати будь-які виплати. З 1 червня 2021 року будь-які платежі, які ви маєте право отримувати від YouTube відповідно до інших угод між вами і YouTube, в тому числі дохід від функції "Спонсорство", Суперчата і участі в партнерській програмі YouTube, будуть вважатися роялті. Якщо того зажадає законодавство, Google буде утримувати податки з подібних платежів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в березні компанія Google повідомила користувачам YouTube, які проживають за межами США, що з червня 2021 року почне утримувати з них податки.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада прийняла за основу законопроект про так званий "податку на Google". Він передбачає введення податку з продажів електронних послуг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України рекламаYouTube