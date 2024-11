В Йорданії біля посольства Ізраїлю сталася стрілянина, були поранені поліцейські

Після стрілянини в столиці Йорданії Аммані біля ізраїльського посольства у неділю на місце прибули правоохоронні органи та машини "швидкої допомоги". Це сталося в районі Рабія.

Поліція закликала жителів залишатися вдома, оскільки співробітники служби безпеки проводять пошуки злочинців, розповіло джерело західних ЗМІ в службах безпеки.

За словами свідків, йорданська поліція оточила територію поблизу посольства Ізраїлю.

Пізніше джерело служби безпеки розповіло Reuters, що озброєний чоловік був застрелений і троє поліцейських - поранені після того, як інцидент зі стріляниною біля ізраїльського посольства скінчився.

Особа нападника наразі не уточнюється.

