Озброєний йорданець вбив трьох ізраїльтян на Західному березі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами ізраїльських офіційних осіб, напад стався у комерційній вантажній зоні під контролем Ізраїлю, де розвантажуються йорданські вантажівки, що в'їжджають на Західний берег. Перехід, також відомий як міст короля Хусейна, знаходиться приблизно на півдорозі між Амманом та Єрусалимом на північ від Мертвого моря.

Нападником був 39-річний водій вантажівки, який походив із впливового племені хувайтат на півдні Йорданії. Пізніше Міністерство внутрішніх справ Йорданії ідентифікувало його як Махера Зіаба Хусейна аль-Джазі, мешканця району Хусейнія у південній провінції Маан у Йорданії.

"Терорист під'їхав до району мосту Алленбі з боку Йорданії на вантажівці, вийшов з машини і відкрив вогонь по ізраїльських силах безпеки, що працюють на мосту", - заявили ізраїльські військові.

Агентство нагадує, що в Йорданії сильні антиізраїльські настрої, тому сотні людей вийшли на вулиці столиці Аммана, щоб відсвяткувати напад, заявивши, що стрілець помстився за загибель тисяч палестинців у війні в Газі.