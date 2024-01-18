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Йорданія завдала удару по південній частині Сирії: загинуло 10 людей, - ЗМІ

Фото: Йорданія завдала удару по південній частині Сирії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Армія Йорданії завдала авіаударів по південній частині Сирії, внаслідок чого загинуло 10 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначається, армія Йорданії активізувала рейди проти наркоторговців після того, як у грудні минулого року відбулися зіткнення з проіранськими бойовиками, які везли великі партії наркотиків, зброю та вибухівку через кордон із Сирією.

Сирійські ЗМІ повідомляють, що йорданська авіація завдала ударів по двох будинках у місті Арман у південній провінції Сувейда.

Також під авіаударами був житловий квартал міста Арман, яке знаходиться біля кордону з Йорданією. Внаслідок атаки загинуло 10 людей, серед них дві дитини.

Йорданська влада наразі не коментувала інформацію щодо ударів по Сирії.

Варто зазначити, що Йорданія та її західні союзники звинувачують у сплеску контрабанди "Хезболлу", яка базується в Лівані й підтримується Іраном, а також інші проіранські угрупування, що контролюють велику частину півдня Сирії. Іран і "Хезболла" відкидають ці звинувачення.

Сирія стала головним місцем для багатомільярдної торгівлі наркотиками, а Йорданія - важливим транзитним маршрутом до багатих на нафту країн Перської затоки, США та Західної Європи.

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Війна в СиріїИордания