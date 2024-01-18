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Иордания нанесла удар по южной части Сирии: погибли 10 человек, - СМИ

Фото: Иордания нанесла удар по южной части Сирии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Армия Иордании нанесла авиаудары по южной части Сирии, в результате чего погибли 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, армия Иордании активизировала рейды против наркоторговцев после того, как в декабре прошлого года произошли столкновения с проиранскими боевиками, которые увозили крупные партии наркотиков, оружие и взрывчатку через границу с Сирией.

Сирийские СМИ сообщают, что иорданская авиация нанесла удары по двум домам в городе Арман в южной провинции Сувейда.

Также под авиаударами находился жилой квартал города Арман, который находится у границы с Иорданией. В результате атаки погибли 10 человек, среди них два ребенка.

Иорданская власть пока не комментировала информацию по ударам по Сирии.

Стоит отметить, что Иордания и ее западные союзники обвиняют во всплеске базирующейся в Ливане контрабанды "Хезболла" и поддерживаемой Ираном, а также другие проиранские группировки, контролирующие большую часть юга Сирии. Иран и "Хезболла" отвергают эти обвинения.

Сирия стала главным местом для многомиллиардной торговли наркотиками, а Иордания - важным транзитным маршрутом в богатые нефтью страны Персидского залива, США и Западной Европы.

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