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Йорданія закликала США розгорнути на своїй території ППО Patriot

Вівторок 31 жовтня 2023 00:50
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Йорданія закликала США розгорнути на своїй території ППО Patriot Фото: Йорданія закликала США розгорнути на своїй території ППО Patriot (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Йорданія закликала США розгорнути системи протиповітряної оборони Patriot, щоб зміцнити оборону своїх кордонів на тлі загострення регіональної напруги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми попросили американську сторону допомогти зміцнити нашу систему оборони за допомогою зенітно-ракетних комплексів Patriot", - заявив бригадний генерал Мустафа Хіярі, представник армії Йорданії.

США вже раніше розміщували системи Patriot у країні з 2013 року після повстання у сусідній Сирії.

Хіярі також спростував повідомлення у соціальних мережах про те, що Пентагон використав свої бази для перевезення частини обладнання та зброї зі своїх складів до Ізраїлю, щоб зміцнити його оборону після вторгнення бойовиків ХАМАС.

За останні тижні Сполучені Штати направили на Близький Схід значну кількість військово-морських сил, у тому числі два авіаносці та кораблі підтримки, а також збільшили чисельність військ у регіоні на тисячі осіб.

Розширення наземної операції Ізраїлю

7 жовтня терористи ХАМАС несподівано атакували Ізраїль. Бойовики вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль почав регулярно обстрілювати бази бойовиків у секторі Газа.

27 жовтня Ізраїль почав посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

При цьому в ЦАХАЛі повідомили, що вночі 30 жовтня до Сектору Газа було відправлено додаткові війська для продовження операції.

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