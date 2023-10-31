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Иордания призвала США развернуть на своей территории ПВО Patriot

Вторник 31 октября 2023 00:50
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Иордания призвала США развернуть на своей территории ПВО Patriot Фото: Иордания призвала США развернуть на своей территории ПВО Patriot (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Иордания призвала США развернуть системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы укрепить оборону своих границ на фоне обострения региональной напряженности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы попросили американскую сторону помочь укрепить нашу систему обороны с помощью зенитно-ракетных комплексов Patriot", - заявил бригадный генерал Мустафа Хияри, представитель армии Иордании.

США уже ранее размещали системы Patriot в стране с 2013 года после восстания в соседней Сирии.

Хияри также опроверг сообщения в социальных сетях о том, что Пентагон использовал свои базы для перевозки части оборудования и оружия со своих складов в Израиль, чтобы укрепить его оборону после вторжения боевиков ХАМАС.

За последние недели Соединенные Штаты направили на Ближний Восток значительное количество военно-морских сил, в том числе два авианосца и корабли поддержки, а также увеличили численность войск в регионе на тысячи человек.

Расширение наземной операции Израиля

7 октября террористы ХАМАС неожиданно атаковали Израиль. Боевики убивали, а также угоняли военных и гражданских жителей. После этого Израиль начал регулярно обстреливать базы боевиков в Секторе Газа.

27 октября Израиль начал усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

При этом в ЦАХАЛе сообщили, что ночью 30 октября в Сектор Газа были отправлены дополнительные войска для продолжения операции.

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Соединенные Штаты Америки ПВО Иордания
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