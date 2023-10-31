Иордания призвала США развернуть на своей территории ПВО Patriot
Иордания призвала США развернуть системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы укрепить оборону своих границ на фоне обострения региональной напряженности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы попросили американскую сторону помочь укрепить нашу систему обороны с помощью зенитно-ракетных комплексов Patriot", - заявил бригадный генерал Мустафа Хияри, представитель армии Иордании.
США уже ранее размещали системы Patriot в стране с 2013 года после восстания в соседней Сирии.
Хияри также опроверг сообщения в социальных сетях о том, что Пентагон использовал свои базы для перевозки части оборудования и оружия со своих складов в Израиль, чтобы укрепить его оборону после вторжения боевиков ХАМАС.
За последние недели Соединенные Штаты направили на Ближний Восток значительное количество военно-морских сил, в том числе два авианосца и корабли поддержки, а также увеличили численность войск в регионе на тысячи человек.
Расширение наземной операции Израиля
7 октября террористы ХАМАС неожиданно атаковали Израиль. Боевики убивали, а также угоняли военных и гражданских жителей. После этого Израиль начал регулярно обстреливать базы боевиков в Секторе Газа.
27 октября Израиль начал усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.
При этом в ЦАХАЛе сообщили, что ночью 30 октября в Сектор Газа были отправлены дополнительные войска для продолжения операции.
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