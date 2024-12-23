Йому мінімум 7 років: у Defense Express показали фото уламків "Орєшніка"
Дослідження уламків російського "Орєшніка" показали, що російський диктатор Володимир Путін брехав, що це якась найновіша розробка РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Як пише видання, на одній із деталей "Орєшніка" було знайдено серійний номер та дату виробництва - 12 квітня 2017 року. Саме це свідчить про те, що ракета, якою вдарили по Дніпру 21 листопада, була зібрана приблизно у 2017-2018 роках. Ймовірно, з того часу вона лежала десь на складі. Відповідне фото Defense Express отримав із власних джерел.
У Defense Express зауважили, що у 2017 році Росія мала плани розпочати серійне виробництво РС-26 "Рубеж", в якому й вбачають справжню назву "Орєшніка". Однак пізніше росіяни нібито вирішили відмінити постачання РС-26 на озброєння. Це може свідчити і про те, що розробку "Орешника" розпочали значно раніше, бо 2017 рік - це рік виробництва конкретної деталі. А от накреслювати цю ракету вочевидь розпочали ще на початку 2010-х років, якщо не раніше.
Цікавим є й індекс деталі - "ЕФИТ 302811.002". Назва "ЕФИТ" напряму пов'язана із російським ракетно-космічним підприємством НПЦАП, який входить до "Роскосмосу". Підприємство займається системами управління для ракетних комплексів: "Зеніт", "Протон-М", розгінних блоків "Фрегат". Зокрема для ракети "Зенит" система має індекс "ЕФИТ 377513.008", а для розгінного блоку "Фрегат" - "ЕФИТ.378111.003".
Це вказує на те, що НПЦАП відповідає і за постачання до апаратури управління до "Орєшніка". Враховуючи те, що аналіз уламків ракети, якою РФ завдала удар тривають, цілком можливо очікувати й на інші доволі цікаві результати досліджень.
Що відомо про "Орєшнік"
Нагадаємо, що 21 листопада Росія запустила ракету "Орєшник" по місту Дніпро. Тоді Путін визнав, що таким чином РФ провела випробування цього типу озброєння.
Додамо, що українська розвідка розкрила деталі про нову ракету росіян. Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.